Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan servis aracı devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Amasra'dan Bartın istikametine giden İsa Y. idaresindeki minibüs, Uğurlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y, gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.
Etiketler: Bartın Servis Aracı Trafik Kazası
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