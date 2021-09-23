İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

"Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum."