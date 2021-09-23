Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 08:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır paramparça oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli D-100 karayolunda İstanbul yönüne ilerleyen TIR'ın sürücüsü, yağmurun da etkisiyle bir anda aracın kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpan araç paramparça oldu. Araçta sıkışan sürücü ise uzun uğraşların ardından kurtarılabildi.
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yol kazaya davetiye çıkardı, D-100 karayolunda ilerleyen tır bir anda kontrolden çıktı.
Beton bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Parçalara ayrılan tırın motoru yerinden fırladı. Sürücü de demir yığınına dönen araçta sıkıştı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü çıkarabilmek için adeta zamanla yarıştı. Bir saatlik çalışma sonucunca sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yola devrilen tır dorsesi sebebiyle D-100 karayolunda trafik, 2 saat boyunca iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı.
Paramparça olan tırın olay yerine çağrılan çekiciler ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Kocaeli
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