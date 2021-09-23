Yağmur sebebiyle kayganlaşan yol kazaya davetiye çıkardı, D-100 karayolunda ilerleyen tır bir anda kontrolden çıktı.

Beton bariyerlere çarparak orta refüje devrildi. Parçalara ayrılan tırın motoru yerinden fırladı. Sürücü de demir yığınına dönen araçta sıkıştı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü çıkarabilmek için adeta zamanla yarıştı. Bir saatlik çalışma sonucunca sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yola devrilen tır dorsesi sebebiyle D-100 karayolunda trafik, 2 saat boyunca iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı.

Paramparça olan tırın olay yerine çağrılan çekiciler ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.