Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 02:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta kaldırıma çıkan midibüsün altında kalan bir kişi, hayatını kaybetti.
Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nden Esenyurt Devlet Hastanesi istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıktı.
Midibüs kaldırıma çıkarak burada servis bekleyen Emre Ağbulak'a çarptı. Midibüsün altında kalan Ağbulak bir süre araçla sürüklendi.
Daha sonra kaldırımdaki ağaca çarparak duran aracın altında sıkışan Ağbulak, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ağbulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu arada, kazada park halindeki bir minibüste de hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:15
- 03:50
- 03:32
- 02:04
- 01:56
Sıradaki Haber
Karabük'te trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz