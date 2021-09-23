Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Selahattin E.'nin kullandığı tır, Erzincan-Sivas kara yolunun Çukurkuyu Beldesi Bozyazı Mahallesi kavşağında, Onur A. idaresindeki otomobil ve İbrahim Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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