Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da 793 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Roma dönemine ait 793 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen R.A, H.Ç. ve T.K'yı takibe aldı.
Bucak-Burdur kara yolu Çeltikçi ilçe sınırlarında durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 697 sikke, 55 obje, 8 mühür ve 33 yüzük bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Burdur Tarihi Eser Roma Dönemi
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