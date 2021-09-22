Valilik tarafından düzenlenen festival, Ekinciler caddesinden Dağkapı meydanına kadar karpuz yüklü develerin de yer aldığı yürüyüşle başladı.

Dağkapı meydanında halk oyunları ekibinin Diyarbakır ile Ege ve Karadeniz bölgesinin oyunlarını sergilemesiyle festival sürdü.

Daha sonra çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. 0-2 yaş arasındaki bebekler karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi koyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.

Kadın çiftçi 45 kilo 500 gramlık karpuz yetiştirdi

Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde, karpuz ağırlık yarışmasında, 45 kilo 500 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 44 kilo 100 gramla Abdulhamit Atlı ikinci, 39 kilo 700 gramla Mehmet Kaya üçüncü oldu.