Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Festival şampiyonu 45,5 kiloluk karpuz oldu
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da bu yıl 11'incisi düzenlenen Diyarbakır karpuz festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen en ağır karpuz yarışmasında, 45 kilo 500 gram gelen karpuz birinci seçildi.
Valilik tarafından düzenlenen festival, Ekinciler caddesinden Dağkapı meydanına kadar karpuz yüklü develerin de yer aldığı yürüyüşle başladı.
Dağkapı meydanında halk oyunları ekibinin Diyarbakır ile Ege ve Karadeniz bölgesinin oyunlarını sergilemesiyle festival sürdü.
Daha sonra çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. 0-2 yaş arasındaki bebekler karpuza en yakışan çocuk yarışmasında içi koyulan iri Diyarbakır karpuzlarının içinde poz verdi.
Kadın çiftçi 45 kilo 500 gramlık karpuz yetiştirdi
Vatandaşların doyasıya eğlendiği festivalde, karpuz ağırlık yarışmasında, 45 kilo 500 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 44 kilo 100 gramla Abdulhamit Atlı ikinci, 39 kilo 700 gramla Mehmet Kaya üçüncü oldu.
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