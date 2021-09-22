Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da 'huzur' denetimi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücü ve yolculara yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Kent genelindeki uygulama kapsamında polis ekiplerince kontroller yapıldı.
Uygulama, helikopterle havadan da desteklendi.
Kontrol noktalarında durdurulan araçtakilerin kimlikleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişilerin üst araması gerçekleştirildi.
Taksim Meydanı'ndaki uygulamada ise, trafik ekipleri sürücü ve araç belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de şahıs ve araçlara yönelik arama çalışması yaptı.
Etiketler: Denetim Emniyet Genel Müdürlüğü
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