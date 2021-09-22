Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, başka bir ihbarla bildirilen, Türk kara sularına gönderilen can salı içerisinde 22 düzensiz göçmeni de karaya ulaştırdı.

Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.