Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Baykan ilçesi Veyselkarani uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Eruh yolunda yapılan uygulamada ise bir kamyonette zulalanmış 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Aramalarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.