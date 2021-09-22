Eskişehir'de 19 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'un, 2 Eylül'de kaybolmasının ardından özel ekip, genç kızın evinden ayrılmasının ardından yürüdüğü güzergah ile şüpheli Amjed M.M'nin evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili 2 kez ifadesine başvurulan Amjed M.M'nin kentten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Kırklareli'nin kent merkezi girişinde, başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ile yakaladı.

Zanlıya yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilen Asaad M.M. ve Ammeer M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amjed M.M. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.