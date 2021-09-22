Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen tırın sürücüsü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Derik ilçesinde tır devrildi. Devrilen tırın sürücüsü araçta sıkıştı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı.
Derik Viranşehir karayolunda plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, devrildi.
Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, hastaneye sevk edildi.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası Trafik
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