Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 il için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta zirai don beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.
Bu illerde 26 Eylül Pazar sabahına kadar hafif zirai don beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
Etiketler: Kırşehir Yozgat Kayseri Nevşehir Sivas Hava Durumu Meteoroloji
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