Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: OGM]
İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Bayraktepe mevkiinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yerleşim yerine de yakın olan Yelki Bayraktepe mevkisindeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 11 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İzmir / Gaziemir - Bayraktepe— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 22, 2021
Çıkış Saati: 16.30
İlk Müdahale: 16.40
İlk etapta sevk edilen ekipler:
1 Uçak
3 Helikopter
2 Dozer
20 Arazöz#OrmanınKahramanları, yangını en kısa sürede söndürmek için havadan ve karadan büyük bir mücadele veriyor. pic.twitter.com/UPFsJsf90f
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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