Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mehmet Uslu idaresindeki otomobil, Burdur-Antalya kara yolu NATO ışıklı kavşağında İbrahim Tekin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Uslu ve yanındaki 3 kişi sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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