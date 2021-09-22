Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak öngörülüyor. Sağanağın Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Doğu Akdeniz
Sıradaki Haber
Köpeği ezen sürücü arkasına bakmadan kaçtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz