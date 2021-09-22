Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.