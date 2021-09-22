Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Köpeği ezen sürücü arkasına bakmadan kaçtı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir sürücü, aracının arkasından havlayan köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti. Bir süre yolda kıvranan köpek daha sonra gözden kayboldu.
Adatepe Mahallesi'nde seyresen sürücü, aracının arkasından koşarak havlayan sokak köpeğini ezdi.
Köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam eden sürücünün bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir süre yolda kıvranan köpek daha sonra gözden kayboldu.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet Sokak Hayvanları
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