Bayrampaşa'da kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla sokakta oturan bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp silahla ateş etti.

Henüz bilinmeyenle sebeple oturan kişiyi bacağından vuran saldırgan, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişinin arkadaşları bir süre saldırganı yakalamak için çabalasa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.