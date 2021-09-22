Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokakta bir kişiyi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
İstanbul'da elinde silahla gezen şahıs, market önünde oturan bir kişinin bacağına ateş etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın saldırı anı kameraya yansıdı.
Bayrampaşa'da kafasında motosiklet kaskı olan saldırgan, arkadaşlarıyla sokakta oturan bir kişinin yanından geçiyormuş gibi yapıp silahla ateş etti.
Henüz bilinmeyenle sebeple oturan kişiyi bacağından vuran saldırgan, olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişinin arkadaşları bir süre saldırganı yakalamak için çabalasa da başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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