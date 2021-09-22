Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de, FETÖ'ye ilişkin operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen polis ve öğretmenler de var.
Kayseri'de, ekipler, aralarında FETÖ üyelerinin saklandığı hücre evlerinin de bulunduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu biri kadın 5 şüpheli yakalandı.
İkametlerde yapılan aramalarda, sahte kimlikler ve polis telsizi ele geçirildi.
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