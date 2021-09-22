Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayıp genç ormanda ölü bulundu
İstanbul Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı.
Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor
AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cansız bedeni bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerinin ardından, Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
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