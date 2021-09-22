Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Kozluk ilçesindeki Pisyar Çayı'nda bulunan yaralı kızıl şahin tedavisi için yetkililere teslim edildi.
Bölgede balık avlayan Engin Doyar, çayın kenarında bulduğu kanadından yaralı kuşu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne götürdü.
Kızıl şahinin tedavinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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