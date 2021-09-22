Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'nin Zerk mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 helikopterle havadan, 5 arazözle karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanda hasar oluştu.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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