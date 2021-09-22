Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kızı ve annesi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Şeyma C'nin kullandığı otomobil, Kantar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Şeyma C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün 6 yaşındaki kızı E.E.C. ile annesi N.G. yaralandı.
Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün cenazesi, Tufanbeyli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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