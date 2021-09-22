Dere köyü Cabbaroğlu Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı Bayram Eren'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Bayram Doğan'a ait 2 katlı 2 ahşap ev ile Numan Doğan'a ait 2 katlı ahşap eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Safranbolu ve Abdipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan 2 ahşap evin yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtildi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz de olay yerine gelerek inceleme yaptı.