Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şile'deki fabrika yangını kontrol altına alındı
İstanbul Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
TRT Haber, Şile'de söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği fabrikada. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramasını engellemek için büyük mücadele veriyor. pic.twitter.com/z4g8cIVWrK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2021
Olay yerine Anadolu Yakası'nda bulunan çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangına havadan da helikopterle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
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