Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fotoğraf çekimi sırasında 30 metre aşağı düştü
[Fotoğraf: İHA]
Manavgat'taki Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat fotoğrafı çekimi sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki bir genç, 30 metre yükseklikten aşağı düştü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat çekiminde bir fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki İ.E.A. kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Olayın haber alınmasının ardından jandarma, itfaiye, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Düştüğü yerden ekipler tarafından sedye ile yukarı çıkarılan E.İ.A. ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi.
Etiketler: Antalya
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