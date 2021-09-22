Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat çekiminde bir fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki İ.E.A. kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Olayın haber alınmasının ardından jandarma, itfaiye, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Düştüğü yerden ekipler tarafından sedye ile yukarı çıkarılan E.İ.A. ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi.