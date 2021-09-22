Doğal oluşumlu kaya kütlesi, Muş'un Kızılağaç Beldesi'nde bulunuyor. Sadece 'ovaya bakan adam' değil, bölgedeki çoğu kaya, gelenlerin dikkatini çekiyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Dr. İskender Dölek, bölgenin önemini şöyle anlattı:

"Doğal oluşuma sahip olan hayvan figürleri, kaplumbağa kaya adını verdiğimiz, aslan kaya ve sincap kaya adını verdiğimiz doğal oluşumlar... Aynı zamanda, bölgede yaşayan insanların, Nuh Tufanı'ndan kaldığını düşündükleri, Nuh Tufanı'nda gemiye binemeyen canlıların kalıntılarının olduğunu düşündükleri efsanevi bir özelliğe de sahipler."

Seyahat rotasına dahil edilecek

Kaya kütlelerinin ziyaretçisi çok. Bölgenin daha fazla turist çekmesi için çalışma başlatıldı.

Turizmci Necati Kül, "Yakın zamanda biz turizm acenteleri olarak buranın turizme kazandırılması için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen misafirlerimizin burayı görmesini şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Proje Koordinatörü Şervan Ulaş ise milyonlarca insanın akın edeceğine inandıklarını söyledi.

Ulaşımı kolaylaştırmak için yürüyüş yolları yapılacak olan bölge, tur operatörlerinin de seyahat rotasına dahil edilecek.