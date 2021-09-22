Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasıyla ilgili soruşturmada yeni delillere ulaştı.
Kocaeli merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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