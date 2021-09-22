Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tutuklandığını duyunca pencereden atladı
[Fotoğraf: AA]
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen sanık, Ankara Adliyesi'nin 2. katındaki salonunun penceresinden atladı.
Serdar P, yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.
Serdar P, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.
Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Serdar P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Ankara
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