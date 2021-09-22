Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İTÜ]
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen ve mimar olan Prof. Dr. Doğan Kuban, 95 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akademisyen ve mimar olan Prof. Dr. Doğan Kuban'ın 95 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
İTÜ'nün paylaşımında, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
September 22, 2021
Etiketler: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
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