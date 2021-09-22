İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, akademisyen ve mimar olan Prof. Dr. Doğan Kuban'ın 95 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

İTÜ'nün paylaşımında, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.