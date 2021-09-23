Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 4 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Aydın Yunanistan
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