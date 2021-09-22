Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.
Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.
Meteoroloji, Marmara’da kuvvetli yağış için uyardı. Marmara’da beklenen kuvvetli yağış Kocaeli ve Sakarya’da da etkili olacak. İstanbul'da beklenen yağış başladı. pic.twitter.com/aBIihbm91W— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2021
Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Meteoroloji Sağanak Yağış
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