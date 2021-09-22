Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a yönelik "potansiyel tehlike" anlamına gelen "sarı uyarı" yaptı.

Buna göre, Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bugün (22.09.2021 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

[Grafik: Meteoroloji Genel Müdürlüğü]

8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Bugün Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 22, 2021

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.