Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yavru köpek trafiği birbirine kattı
Kocaeli D-100 kara yolunda araçların arasında koşan köpeği sürücüler tüm çabalara rağmen yakalayamadı. Trafiği durma noktasına getiren o anlar kameraya yansıdı.
D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücüler, sahibinin elinden kaçan yavru köpeğin yolda koştuğunu gördü. Araçların arasında gezen köpeği sürücüler yakalamaya çalıştı.
Yavru köpekle vatandaşlar arasında dakikalarca süren kovalamacaya rağmen köpek bir türlü yakalanamadı.
Araçlarını yavaşlatan ve kontak kapatan vatandaşlar, trafiği durma noktasına getirdi.
Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
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