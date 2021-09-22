Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kontrolden çıkan tır 6 araca çarptı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçip 6 araca çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.
Azerbaycan uyruklu Qasımov İsgender Y. idaresindeki iplik yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Refüjü aşıp karşı şeride geçen tır, 6 araca çarparak durabildi. Tırın dorsesi yan yattı, rulo iplikler yola saçıldı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kişi ise ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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