Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'daki 5 ile sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.
Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz