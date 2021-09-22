Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 210 gümüş sikke ele geçirildi.
Şanlıurfa'da, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda kırsaldaki bir evde tarihi eser bulunduğu belirlendi.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 210 gümüş sikke ele geçirildi.
Ekipler tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Tarihi Eser
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