Yaşar Sancaktar idaresindeki otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolunda Raşit Koçoğlu yönetimindeki pikap ile çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Yusuf Sancaktar ve Emre S. ile pikapın sürücüsü ve yanında bulunan Meral K., Vural Ç., Ekrem ve Nural G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Eflani Kaymakamı Ahmet Tan ile Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul olay yerine gelerek bilgi aldı.