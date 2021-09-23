Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve yarın Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.