Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesince, YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yapan şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.