Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesince, YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
Geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yapan şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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