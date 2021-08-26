Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da sahte sürücü belgesi operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan 2 kişiyi tespit etti.
Bunun üzerine sabah saatlerinde iki şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekontlar, doktor raporları, sözleşmeler ve sahte sürücü belgesi isteyen kişilerden aldıkları paraların yazıldığı bir liste ele geçirildi.
12 gözaltı
'Direksiyon' ismi verilen operasyonda şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G. ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber
Karton yüklü kamyonet yandı, şoför canını zor kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz