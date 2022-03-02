Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de komşuları şikayet etti, evden 3 kamyon çöp çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evden kötü koku yayılması üzerine komşuları durumu belediyeye haber verdi. Şikayet üstüne adrese giden ekipler, evden atıklarla dolu 3 kamyon çöp çıkardı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atıl durumdaki bir müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları ikamette çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu topladığı çöpler, iş makinesiyle 3 kamyona yüklenerek taşındı.
Atıkların toplanmasının ardından ev ve çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin
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