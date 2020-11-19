Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde kamyon ile çarpışan kamyonetteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Uğuz'un kullandığı kamyonet ile S.A. yönetimindeki kamyon Burunköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, kamyonettekilerden Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Uğuz ile yanındaki Nurten Uğuz ve Hediye Hidayet Aydın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Nurten Uğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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