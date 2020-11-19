Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.
Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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