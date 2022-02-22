Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Silifke ilçesinde işçileri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Sipahili Mahallesi'nden aldığı işçileri taşıyan Murat Çakmak yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralanan 40 kişi, ambulanslar ile Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Ambulans Mersin Trafik Kazası
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