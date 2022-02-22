Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 7 gözaltı
[Kolaj: TRT Haber]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 6 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da sanal bahis çetesi çökertildi: 26 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz