Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
34 ilde FETÖ soruşturması: 72 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Balıkesir merkezli 34 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir'de emniyet veya polis okulu gizli sorumlularıyla ankesörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurdukları ve gizli sorumlularla sohbetlere katıldıkları tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 47'si görevden uzaklaştırılmış, 14'ü kamu görevinden ihraç edilmiş, 3'ü emekli polis memurunun yanı sıra 1 veri hazırlama memuru, 4 özel sektör çalışanı ile ByLock kullandıkları tespit edilen ve kamuda çalışan 1 hemşire, kamudan ihraç edilmiş 1 öğretmen, 1 özel sektör çalışanının yakalanması için operasyon başlattı.
Ekiplerin 34 ilde eş zamanlı başlattığı operasyon devam ediyor.
Etiketler: Balıkesir FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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