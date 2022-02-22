Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 08:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
25 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı
Ankara merkezli 25 ilde FETÖ içerisinde yer aldıkları belirlenen 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda 63 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlatılıldı.
63 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında FETÖ'nün adalet yapılanmasına sızan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerinin de Ankara merkezli 25 ilde gerçekleştirdiği operasyonda da 43 kişi gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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