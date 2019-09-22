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Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı22 Eylül 2019 Pazar 01:17 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 01:21
Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Adana-Niğde istikametinde ilerleyen 63641 sefer sayılı yük treni, Yenice Mahallesi Yunacık bölgesinde hemzemin geçide kontrolsüz giren M.E. yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücü ve beraberindeki Z.E, B.E. ile K.B.E. yaralandı.
Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mersin Tarsus hemzemin geçit Tren kazası