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Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı21 Eylül 2019 Cumartesi 23:16 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 23:18
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
[Fotoğraflar: DHA]
Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum-Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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